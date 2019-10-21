«Он уговаривал ее сделать аборт…»: Как живет Мерьем Узерли в Германии – ФОТО – ВИДЕО

Красавица Мерьем Узерли, известная всем как Хюррем султан, живет в Германии, в Берлине.

Ее дом находится в трех часах езды от города, где она родилась и где живут ее родители. Актриса воспитывает 5-летнюю дочь и часто публикует фотографии и видео, снятые в ее квартире, на своей страничке в Инстаграм.

Высокие потолки, кухня, совмещенная с залом и игровой комнатой, на стенах произведения искусства, огромный диван в центре комнаты и вездесущие детские игрушки

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Интересной деталью в гостиной являются китайские фонарики, свисающие с потолка.

У ее дочери есть своя комната, на двери которой наклеено разноцветными буквами ее имя - Lara.

В квартире также есть небольшой балкон с зоной для сидения.

Мерьем Узерли никогда не жалела, что «пожертвовала» отношениями ради дочери. Ведь мы все помним, что шесть лет назад ее любимый мужчина, не готовый к ответственности, оставил актрису перед выбором: сделать аборт и остаться с ним в отношениях или же оставить ребенка и потерять его.

Сейчас красавица счастлива, и это самое главное.

И.Н.