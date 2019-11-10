1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал

Сегодня в 13:15 ~ 1 минута на чтение 161
Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал

Сторонники оппозиции в Боливии взяли под свой контроль государственную радиостанцию Patria Nueva (RPN) и национальный телеканал Bolivia TV (BTV), прервав освещение протестов в стране.

Об этом заявил директор «Patria Nueva» Иван Мальдонадо, сообщает «РИА Новости».

«Протестующие, которые окружили наши студии, удерживали нас около двух часов, угрожая уничтожить оборудование … если мы не приостановим нашу журналистскую работу», - заявил Мальдонадо.

Директор Patria Nueva был вынужден покинуть здание, откуда ведут вещание оба государственных СМИ.

Президент Боливии Эво Моралес, ранее заявивший об угрозе госпереворота в стране, осудил нападения в Twitter, выразив мнение, что протестующие действуют как «диктаторские режимы».

Протесты в Боливии вспыхнули 20 октября и продолжаются по сей день.

Как сообщалось, в трех крупных городах — Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — к протестующим присоединились полицейские. При этом руководство полиции утверждает, что никакого бунта среди стражей порядка нет, а власти пообещали не вводить войска в эти города. Поводом для беспорядков стали результаты подсчета голосов на выборах президента. По данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал Моралес, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Моралес считает, что за массовыми протестами стоят правые силы, недовольные его переизбранием.

А.А.

WhatsApp

161

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены