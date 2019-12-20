P.S.: Фархад Ахмедов – «идеолог светлого будущего» с темным прошлым

Российский олигарх Фархад Ахмедов, состояние которого по версии Forbes превышает 1 млрд долларов, решил во второй раз войти в ту же реку, опубликовав очередной статус в Facebook, посвященный его видению настоящего и будущего политического устройства Азербайджана.

Справедливости ради нужно отметить, что этот статус, названный «Послесловием», чуть лучше первого в том смысле, что хотя бы похож на плод потуг более-менее скоординированных между собой авторов (в конце концов, не верится, что Ахмедов, сидя на своей 114-метровой яхте посреди Персидского залива, собственнолично строчит статусы в соцсетях).

Однако это не меняет его дилетантской сути – автор (здесь и далее таковым мы будем считать самого Ахмедова, а не его штатных писак), с одной стороны, открыто угрожает властям возмездием, а с другой - называет себя верным сторонником политики главы государства. Налицо явные признаки диссоциативного расстройства идентичности – товарищ путается в своих «показаниях».

При этом одновременно с публикацией своего статуса Фархад Ахмедов с помощью финансовых вливаний организовал массовую истерию в российских СМИ, где, как горячие пирожки, стали появляться проплаченные статьи, посвященные его политическим фантазиям и наезду на азербайджанских коллег за то, что мы осмелились возразить его «воображаемому высочеству». Более того, в данных публикациях особо подчеркивалась мысль о том, что якобы азербайджанская элита боится России.

Домысел, мягко говоря, сомнительный. Всем прекрасно известно о дружеских и доверительных отношениях глав наших государств – Ильхама Алиева и Владимира Путина. А многочисленные взаимные визиты и межгосударственные соглашения лишь подтверждают стратегический характер наших отношений. И тут Фархаду Ахмедову не стоит путать «личную шерсть» с интересами российского государства.

В целом статейки, похоже, штамповались как на конвейере, лишь повторяя друг друга. Тем удивительнее, почему же «патриот Азербайджана», гражданин Российской Федерации Ахмедов вдруг решил ответить азербайджанским СМИ посредством российских медиа.

А то, как Ф.Ахмедов с вальяжностью авторитетного политтехнолога учит население целой страны уму-разуму, рассказывая о том, как он честным трудом сколотил свое состояние, наводит на одну-единственную мысль - господин Ахмедов то ли держит своих читателей за дураков, полагая, что они поверят в эти сказки о честно заработанном миллиарде, то ли... как говорил барон Мюнхгаузен, «нувориш» искренне заблуждается, уверовав в собственную легенду.

Не хотелось бы касаться истории его скандального развода и поклепов в адрес бывшей жены, которые он сам охотливо тиражировал на страницах местных СМИ, длительных судебных тяжб с итальянскими мастерами, но о том, как и когда он сколотил свое состояние, рассказать, пусть и коротко, все же, наверное, стоит.

Для начала коснемся эпизода, связанного с заключением в Баку «Контракта века», свою роль в реализации которого Ахмедов явно преувеличивает.

В частности, утверждается, что он «привел в Азербайджан американские нефтяные компании Amoco Eurasia LTD и McDermott». Непонятно, на кого рассчитан этот вброс –ведь, во-первых, история заключения этого договора прекрасно изучена и отражена в десятках работ как местных, так и зарубежных исследователей. Во-вторых, следует напомнить, что после прихода к власти Гейдара Алиева Ф.Ахмедов уехал в Москву и смог вернуться в Азербайджан только с благословения Президента Ильхама Алиева.

Что-то не помнится, чтобы хотя бы один из исследователей упоминал Фархада Ахмедова как ключевого участника этого мегапроекта, инициированного в рамках нефтяной стратегии общенационального лидера Гейдара Алиева.

Для тех, кто не в курсе деталей, напомним некоторые из них.

В частности, об истории, связанной с позицией американских нефтяных компаний, весьма красочно повествуется в книге Грэма Уилсона «Ильхам Алиев. Портрет Президента», в которой со слов одного из участников тех встреч, описывается важнейший эпизод, решивший исход переговоров в пользу Азербайджана.

Как повествует автор, американские компании были готовы подписать соглашение с Азербайджаном, но на определенных условиях, важнейшим из которых являлось требование решить до начала добычи нефти все спорные вопросы по статусу Каспия.

«Вы решаете вопрос с соседями о статусе Каспия, а после мы начинаем добычу нефти», - пересказывает автор слова представителей иностранных компаний, сказанные во время исторической встречи в США.

Как отмечается в книге, фактически это условие ставило под угрозу всю нефтяную стратегию Азербайджана, поскольку вопрос статуса Каспия натыкался на многочисленные препоны со стороны ряда соседних государств, что означало откладывание нефтедобычи на долгие годы.

Понимая все риски и точно определив угрозы подобного дополнительного условия, глава азербайджанской делегации Ильхам Алиев берет тайм-аут для консультаций с главой государства Гейдаром Алиевым.

Ильхам Алиев оперативно связался с Гейдаром Алиевым, чтобы сообщить о возникших сложностях и донести до Президента всю серьезность ситуации. Многомиллиардное соглашение, от которого зависело будущее всей страны, находилось в шаге от краха.

Гейдар Алиев, соглашаясь с позицией Ильхама Алиева, дает добро: соглашение на подобных условиях подписано не будет.

Об этом Ильхам Алиев сообщает западным партнерам, которые фактически впадают в шок.

Параллельно Гейдар Алиев связывается с коллегами в Белом доме и просит о содействии в решении данного вопроса.

После консультаций кабинет Президента Билла Клинтона решает поддержать позицию Азербайджана. Последующее личное вмешательство в вопрос министра энергетики США Хазел О’Лири, по сути инициированное принципиальностью азербайджанской делегации во главе с Ильхамом Алиевым, открывает дорогу соглашению, сыгравшему историческую роль в судьбе азербайджанского народа.

Соглашение подписано, а Азербайджану обеспечено развитие на десятилетия.

Так именно будущий Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил прочный фундамент своей деятельности по продвижению экономических и политических интересов Азербайджана за рубежом.

Где тут маячил Ф.Ахмедов – не совсем понятно.

Возможно, этот мелкий по тем временам маклер был занят посредничеством, зарабатывая проценты на иностранцах, плохо знавших регион.

На это указывает и история приобретения им богатства. В начале 90-х Ф.Ахмедов действительно был связан с одной из американских компаний, задействованной в энергетическом секторе.

Правда, «привел» он ее (неплохо на этом подзаработав) не в Азербайджан, а в Россию.

Далее небольшая историческая справка (здесь использованы материалы изданий «Ведомости», «Российская газета» и «Газета»).

Компания «Нортгаз» (о которой олигарх горделиво пишет - «на севере Сибири, где я заработал свой капитал, создав c нуля газовую компанию, гранаты не растут, там зимой минус 55 градусов») была создана в 1993 г. американской Bechtel Energy, которой принадлежало 44% акций, «дочкой» «Газпрома» «Уренгойгазпромом» (51%) и английской офшорной фирмой Tansley (5%) в целях разработки неокомских залежей Северо-Уренгойского месторождения.

«Газпром» предоставлял открытые в 70-80-е годы месторождения, на которые он имел лицензию, а также материальное обеспечение, американцы - технологии, а офшор Tansley - сейчас трудно сказать что (видимо, неплохо оплачиваемые услуги посредника).

Уставной капитал «Нортгаза» составил 5 млн долларов, и каждая из сторон получила соответствующую долю акций, общее число которых была тысяча.

Однако позднее дела в «Нортгазе» пошли по несколько иному сценарию, чем это было задумано изначально.

В начале 1994 года лицензия на месторождения была незаконно переоформлена с «Уренгойгазпрома» на «Нортгаз». Еще через 2 года из числа участников исчезли американцы, уступив свои акции некой «Фарко Групп», к которой также перешли акции Tansley. Руководителем «Фарко» являлся… правильно, Фархад Ахмедов, который до этого был менеджером компании Tansley.

А в 1999 г. менеджмент «Нортгаза» в нарушение закона провел дополнительную эмиссию акций, при которой «Уренгойгазпром» свою долю оплатил скважинами, а «Фарко» - 82 миллионами рублей. Далее доля акций «Уренгойгазпрома» сократилась до 0,5%, а потом и вообще до нуля.

Правда, позже суд признал, что дополнительная эмиссия от 1999 года была юридически незаконна. Что, кстати, подтвердил и Арбитражный суд Омской области.

Тогда руководство «Нортгаза» придумало новую уловку и, проведя процедуру переоформления из ЗАО в ООО, просто списало с лицевого счета 510 акций «Уренгойгазпрома». Как будто и их не было в природе.

Понятно, что такого рода манипуляции были оценены по достоинству российской Фемидой, и Арбитражный суд ЯНАО признал это списание акций незаконным и недействительным.

Если суммировать все эти судебные решения, то общий итог их таков, что был восстановлен статус-кво, имевший место до 1999 года, в соответствии с которым владельцем «Нортгаза» более чем наполовину являлся «Уренгойгазпром».

Впрочем, после того как Ф.Ахмедов был окончательно выдавлен из числа владельцев «Нортгаза», стало известно о его прочих махинациях.

В частности, президент «Нортгаза» Фархад Ахмедов попутно назначил себе космическую зарплату - более 40 миллионов долларов в год.

Поместье Фархада Ахмедова

К слову, аудиторы Счетной палаты РФ не оценили «заслуг» Ахмедова, обвинив «Нортгаз» в занижении налогооблагаемой прибыли за счет слишком щедрой зарплаты руководителю. В частности, только за счет выплаты Ахмедову 1,1 млрд руб. зарплаты за 2004 год компания занизила платежи по налогу на прибыль более чем на 100 млн руб.

Махинационная схема была проста, но эффективна - средняя зарплата в компании превышала $200,000 в год, причем без учета Ахмедова. Поэтому «Нортгаз» мог платить минимальную ставку единого социального налога 2-4%. И Ахмедов вместе с 13% подоходного налога отдавал бюджету 15-17% своей зарплаты. А если бы он получал деньги как дивиденды, «Нортгазу» сначала пришлось бы выплатить с них 24% налога на прибыль…

Помимо Фархада Ахмедова, подобные схемы в то время использовали и прочие олигархи лихих 90-х - Березовский, Ходорковский и т.д.

И вот такой сутяжник и махинатор, ловко «прихватизировавший» в 90-е газовые месторождения и уходящий от налогообложения, вдруг решил примерить на себя белые одежды чистого политтехнолога, несущего благо гражданам Азербайджана.

Да вот незадача – никаким авторитетом в азербайджанском обществе Фархад Ахмедов не обладает, просто реализует здесь свои бизнес-интересы и больше известен нашим гражданам своей яхтой, разводом, гламурным образом жизни, многочисленными судебными исками и прочей мишурой.

При этом явно страдающий бонапартизмом бизнесмен особо подчеркивает, что пишет свои опусы, находясь в ОАЭ, на своей яхте. Видимо, оттуда ему лучше думается о будущем исторической родины…

Единственное, чем Фархад Ахмедов действительно может поделиться – так это опытом своих неудач в английских судах, которые он потерпел во время шумного бракоразводного процесса, и опытом включения его имени в санкционный список США, а также богатым опытом незаконного присвоения природных богатств России, начиная с пушных зверей и заканчивая газом.

Поэтому все сказанное Фархадом Ахмедовым нужно воспринимать трезво, без иллюзий.

Олигарх с российским паспортом, замешанный в темных делишках, возомнил о себе слишком много и рвется в азербайджанскую политику, стремясь навязать Азербайджану свое понимание демократии и политических ценностей.

При этом Ахмедова не смущает тот факт, что никто его не просил об этом – в Азербайджане он со своими советами не нужен.

Успокойтесь уже, гламурный Вы наш.

1news.az