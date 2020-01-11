Пьяная 20-летняя пассажирка склоняла мужчин к сексу в самолете - ФОТО

20-летняя пассажирка самолета авиакомпании Etihad попала в тюрьму после того, как напилась и склоняла мужчин к сексу во время полета.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на InfoResist, информацию об этом распространило Fox News.

Инцидент произошел в мае прошлого года на рейсе Абу-Даби-Манчестер, однако приговор вынесли только сейчас. По словам сотрудников авиакомпании, 20-летняя Деми Бертон поднялась на борт в нетрезвом виде и продолжила пить вино во время полета.

Позже девушка начала предлагать мужчинам заняться с ней сексом, из-за чего бортпроводники отказали ей в выпивке. После отказа девушка избила членов экипажа и нескольких пассажиров.

После того, как самолет приземлился, невменяемую туристку передали представителям власти. В суде британка рассказала, что так сильно напилась, чтобы снять стресс. Суд приговорил девушку к шести месяцам тюремного заключения.

Тимур Рзаев