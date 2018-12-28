Парламент обсуждает госбюджет на следующий год

На заседании Милли Меджлиса Азербайджана проходят обсуждения госбюджета на 2020 год.

Как сообщает 1news.az, на заседании будут обсуждены сметы расходов Милли Меджлиса и Счетной палаты, вопросы по прожиточному минимуму, уровню критерия нуждаемости на 2020 год, бюджету Государственного фонда социальной защиты и другие вопросы.

Милли Меджлис – орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования.

Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет. Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.