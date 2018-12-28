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Парламент обсуждает госбюджет на следующий год

Сегодня в 12:00 ~ 1 минута на чтение 190
Парламент обсуждает госбюджет на следующий год

На заседании Милли Меджлиса Азербайджана проходят обсуждения госбюджета на 2020 год.

Как сообщает 1news.az, на заседании будут обсуждены сметы расходов Милли Меджлиса и Счетной палаты, вопросы по прожиточному минимуму, уровню критерия нуждаемости на 2020 год, бюджету Государственного фонда социальной защиты и другие вопросы.

Милли Меджлис – орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования.

Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет. Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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