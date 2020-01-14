Пепел и молнии: извержение вулкана Тааль на Филиппинах – ФОТО - ВИДЕО

Вулкан Тааль на филиппинском острове Лусон произвел второй выброс пепла. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения. В школах приостановлены занятия, сообщают СМИ.

Третьи сутки власти проводят спешную эвакуацию из ближайших к вулкану населенных пунктов. 80 тысяч человек уже покинули свои дома. Всего же в опасной зоне — почти полмиллиона филиппинцев.

"Мы срочно эвакуируемся. Нам пришлось бросить все свое имущество". Когда из вулкана вырвался столб дыма, мы сразу прибежали сюда, дорога была переполнена людьми. Сверху на нас падал пепел и мелкие камни", — говорят местные жители.

Перебои с электричеством, водой. Из некоторых районов острова Лусон выбраться практически невозможно. Нулевая видимость, машины утопают в грязи, она льется с неба без остановки.

В аэропорту Манилы, который всего в восьмидесяти километрах от вулкана, — коллапс. Сотни отмененных и задержанных в целях безопасности рейсов выпустить из воздушной гавани сразу теперь невозможно. В самой столице закрыли школы, и некоторые предприятия. Впрочем, многие туристы ради эффектных снимков пытаются подобраться как можно ближе к вулкану. А эта пара молодоженов даже хвастается кадрами свадьбы на фоне километрового столпа пепла.

1news.az