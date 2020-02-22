Покер Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар» в матче чемпионата Испании

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.