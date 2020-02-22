1news.az
Футбол
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Покер Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар» в матче чемпионата Испании

22 Февраля, 2020 в 22:43 ~ 1 минута на чтение 153
Покер Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар» в матче чемпионата Испании
В матче 25-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» принимала «Эйбар».
 
Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
 
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал автором покера. 32-летний аргентинец отличился на 14-й, 37-й, 40-й и 87-й минутах. Ещё один мяч в ворота «Эйбара» отправил полузащитник Артур Рамос.
 
Победная серия «Барселоны» в чемпионате Испании достигла четырёх матчей. В предыдущих турах сине-гранатовые обыграли «Хетафе» (2:1), «Бетис» (3:2) и «Леванте» (2:1). «Эйбар» потерпел второе поражение подряд.
 
«Барселона», набрав 55 очков, возглавляет турнирную таблицу испанского первенства, «Эйбар» (24) занимает 17-е место.
 
«Чемпионат»

153

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Футбол

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены