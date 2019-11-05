Полиция Баку – о жалобе журналиста на свое избиение братом олимпийского чемпиона - ФОТО

Полиция Баку ответила на обращение к общественности телеведущего, журналиста Эльчина Алибейли, который заявил, что его жестоко избил сосед Натиг Абдуллаев - брат олимпийского чемпиона Намига Абдуллаева.

Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, по данному факту Э.Алибейли уже обратился в полицию.

«По его обращению в 29-м отделении Управления полиции Ясамальского района Баку ведется разбирательство, по итогам которого инциденту будет дана соответствующая правовая оценка», - подчеркнул майор Э.Гаджиев.

Напомним, что в своем статусе в соцсети Facebook Э.Алибейли написал, что просит помощи у журналистов, у интеллигенции.

«19 октября сосед избил меня по политическим мотивам, но до сих пор МВД молчит, так как мой обидчик – брат олимпийского чемпиона Намига Абдуллаева. Это была не просто драка, Натиг Абдуллаев применил такой прием, что у меня лопнула недавно прооперированная грыжа, и я днями тяжело страдаю от этого. Мне необходима срочная операция, но я даже эти строки пишу лишь благодаря действию обезболивающего укола. Мне нужна лишь ваша моральная поддержка», - подчеркнул он.

Сам олимпийский чемпион Намиг Абдуллаев не общается с братом и просит всех не вмешивать его в дела брата, так как не отвечает за его поступки.

Тимур Рзаев

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