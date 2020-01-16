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Попавшая в ДТП актриса Рената Литвинова была прооперирована азербайджанцем – ФОТО

Сегодня в 11:27 ~ 2 минуты на чтение 143
Попавшая в ДТП актриса Рената Литвинова была прооперирована азербайджанцем – ФОТО

В день своего рождения, 12 января, известная российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист, телеведущая Рената Литвинова попала в ДТП.

Российские СМИ сообщают, что Р.Литвинова попала под машину в центре Москвы – актрису, направлявшуюся в свой день рождения в салон красоты, на пешеходном переходе сбил автомобиль, управляемый 28-летней девушкой, которая после дорожного инцидента была оштрафована на 2000 рублей (около 56 AZN).

Также в российских СМИ прошла информация о том, что во время ДТП актриса была в состоянии алкогольного опьянения, которую Р.Литвинова опровергает, заявляя в социальной сети Instagram следующее: «Всем, кто переживал – со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки – я была совершенно трезвая. Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем: «Как вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения».

Отметим, что 12 января Р.Литвиновой исполнилось 53 года.

Наш соотечественник Теймур Арифович Кулиев является известным в Москве пластическим хирургом, он также является членом Национального общества эстетической медицины, членом Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (ОПРЭХ) и членом-корреспондентом Медико-Технической Академии наук России.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Комсомольскую правду», с актрисой хирург знаком не первый год – вот, что Т.Кулиев рассказал в своем комментарии «КП» о прошедшей операции: «Сразу после аварии она мне позвонила. Я был за городом, но, конечно, сразу выехал в Москву. Рената уже ждала меня в клинике. У нее было рассечение мягких тканей на подбородке. Я зашил. Я пластический хирург с более чем двадцатилетним стажем, и надеюсь, что шрама не будет. В любом случае, дальше Ренату должны вести другие специалисты».

В.Ф, Г.Р.

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