Посольство Израиля в Баку приостановило работу

Посольство Израиля в Баку временно приостанавливает работу.

Об этом сказали в посольстве Израиля в Баку.

«В связи с решением министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны Генеральным директором министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру в ущерб протоколу, который был в силе в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическое представительство», - сказали в посольстве Trend.

Как отметили в диппредставительстве, консульские услуги предоставляться не будут, посольство будет закрыто для посещений.

«Израильские дипломаты всегда стремились к тому, чтобы повысить мощь и устойчивость Израиля. К сожалению, решение министерства финансов не оставляет нам другого выбора, кроме как предпринять вышеупомянутые действия, поскольку жизненно важные интересы Государства Израиль были ущемлены. Мы надеемся, что этот кризис будет разрешен в ближайшее время», - сказали в посольстве.

Отметим, что 30 октября, Израиль объявил о закрытии всех своих посольств и представительств по всему миру.

Начиная с 1:00 по иерусалимскому времени и до получения новых объявлений все дипломатические миссии Израиля будут закрыты для посетителей. Причиной является забастовка, объявленная рабочим комитетом Министерства иностранных дел и Министерства обороны Израиля.

По словам представителей комитета, такие действия стали единственно возможным шагом протеста против решения Министерства финансов сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру и попытаться применить новые правила отчетности задним числом.

В качестве примера сегодняшних действий можно привести короткое сообщение на веб-сайте консульства Торонто: "Извините, мы закрыты". А на странице в Твиттере более подробные объяснения: "Наше консульство и все израильские дипломатические миссии по всему миру будут закрыты завтра, в среду, 30 октября 2019 года, из-за трудового спора с министерством финансов Израиля".

Когда забастовка прекратится и израильские представительства вновь откроют свои двери, неизвестно.

1news.az