Праздник придется отложить: Постройка нового здания Бакинского цирка пока не намечается

«Официального распоряжения о постройке нового здания Бакинского государственного цирка пока нет. Сотрудники цирка продолжают ставить новые проекты в старом здании, так как точное место и сроки строительства нового цирка еще не определены, и в ближайшем будущем этого не ожидается».

Как сообщает 1news.az, об этом Sputnik-Азербайджан сказал пресс-секретарь Бакинского цирка (БГЦ) Махир Расулоглу, по словам которого, труппа и администрация БГЦ продолжают работать в своем старом помещении.

«Нас каждый раз спрашивают об этом, потому что не только мы, сотрудники, но и наши зрители с нетерпением ждут этого. Из-за того, что здание цирка очень старое и находится в непригодном для ремонта состоянии, министр культуры Абульфас Гараев заявил о необходимости сменить его местонахождение. Но для того чтобы построить новое здание, отвечающее всем параметрам современного цирка, нужно определенное время», - отметил Расулоглу.

Перед строительством современного цирка ставятся определенные требования. В связи с этим, по словам представителя БГЦ, подготовлены несколько проектов, согласно которым будут построены специальные гостевые помещения для проживания гастролирующих актеров и содержания животных. Кроме того, будут созданы все условия для развлечения детей.

«Несмотря на то, что здание находится в ужасном состоянии, мы продолжаем работать и радовать наших зрителей. Мы не сидим сложа руки. В скором времени, а именно 2 ноября, зрителям будет представлено эксклюзивное лазерное шоу фонтанов Water Land с участием украинских цирковых артистов. Для представления на арене будет сооружен бассейн вместимостью 170 тонн. Такого представления в Баку еще не было. Шоу будет продолжаться до 24 ноября», - сообщил Расулоглу.

Отметим, что нынешнее здание Бакинского цирка возведено по проекту архитекторов «Азгоспроекта» Энвера Исмаилова и Фаины Леонтьевой. Здание было открыто в 1968 году.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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