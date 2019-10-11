Ответ провокаторам: Баку и Тбилиси добились прогресса в вопросе Кешикчидаг

Похоже, в вопросе пещерного монастырского комплекса Кешикчидаг (Давид-Гареджи) наблюдается позитивный сдвиг, и связан он с визитом в Азербайджан нового премьер-министра Грузии Георгия Гахария.

Визит в Баку 9 октября стал первым официальным визитом Георгия Гахария на посту премьера. Этот факт сам по себе говорит о значимости, которую официальный Тбилиси придает отношениям с Азербайджаном. Об этом свидетельствуют и заявления главы грузинского правительства по итогам визита, с которыми он выступил в Тбилиси.

Эти заявления стали также прекрасным ответом провокаторам, которые, искусственно раздувая вопрос монастырского комплекса и разжигая среди грузин антиазербайджанские настроения, неоднократно пытались нанести урон отношениям двух дружественных государств.

По сообщениям грузинских СМИ, Георгий Гахария начал заседание правительства именно с подведения итогов своего визита в Азербайджан, в рамках которого его принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Георгий Гахария отметил, что у него с главой Азербайджана «был абсолютно открытый разговор о текущих проблемах», и как результат, находящиеся на территории комплекса церкви откроются для грузинского духовенства: «И, соответственно, мы шаг за шагом, поэтапно и в этом направлении должны достичь серьезного прогресса».

По его словам, Грузия и Азербайджан должны решить вопрос несогласованных участков границы с учетом интересов обеих стран. «Мы не раз отмечали, что эта проблема должна решиться с учетом национальных интересов двух стран, с учетом интересов исторического достояния и церкви», - сказал Гахария.

Он также призвал граждан страны проявлять большую ответственность и осторожность как в действиях, так и в словах. «Все должны понимать, что любовь к родине и патриотизм не подразумевают псевдопатриотические выходки, высказывания и неосмысленные шаги», - заявил премьер Грузии.

Позднее по теме высказался глава МИД Грузии Давид Залкалиани: «Я хотел бы попросить общественность и призвать всех, что исходя из особой чувствительности темы, каждое слово, выражение, действие имеет особое значение. Необходимо обращаться с этой темой с особой осторожностью, так как мы имеем дело с очень важным государственным интересом, а с другой стороны - наш стратегический партнер».

Напомним, что с начала этого года отдельными группами с грузинской стороны были предприняты неоднократные провокационные действия на грузино-азербайджанской границе.

Для предотвращения подобных провокаций, в частности, инцидента 14 июля, когда группа агрессивно настроенных грузинских граждан напала на пограничный пост возле монастырского комплекса на территории Азербайджана, вход на территорию Кешикчидаг был временно закрыт.

МИД АР обратился к грузинской стороне с просьбой расследовать инцидент и проинформировать о соответствующих мерах. В свою очередь, МИД Грузии выразил сожаление в связи с инцидентом и заявил, что подобное не соответствует духу партнерских отношений между двумя странами.

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Анализ ситуации показывает, что в событиях вокруг Кешикчидаг отчетливо проявляются геополитические интересы крупных сил и их попытки манипулировать внутренними политическими силами.

Ранее мы писали о роли в вышеуказанных провокациях «Альянса патриотов Грузии», организовывающих в Тбилиси митинги с лозунгами наподобие: «Давид-Гареджи – это Грузия», а также об их покровителях.

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Последние заявления руководства Грузии стали прекрасным ответом, как грузинским ура-патриотам, так и их возможным подстрекателям.

Вполне возможно, периодически поднимая вопрос древнего монастырского комплекса, грузинские активисты искренне верят, что действуют из благородных, патриотических побуждений. Поэтому очень важно объяснить им, что на самом деле это – псевдопатриотизм, который может влить «ложку дегтя» в многолетнее добрососедство и стратегическое партнерство наших стран. Что не в интересах ни Грузии, ни Азербайджана.

Ф.Багирова