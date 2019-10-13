Премьер-министр Грузии посетит Армению

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария посетит Армению с официальным визитом 15 октября.

Об этом Sputnik Армения сказал депутат парламента Грузии Энзел Мкоян. Георгий Гахария занял кресло главы правительства Грузии 8 сентября. Именно в этот день парламент страны выразил вотум доверия правительству во главе с бывшим главой МВД. «Гахария посетит Армению с однодневным официальным визитом 15 октября.

В состав делегации, скорее всего, войдут министры иностранных дел, внутренних дел, экономики, а также вице-спикеры парламента», - сказал Мкоян. Отметим, региональный вояж Гахария начал с Азербайджана, куда он отправился 9 октября. Из Еревана премьер Грузии отправится в Турцию

А.А.