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Премьер-министр Грузии посетит Армению

13 Октября, 2019 в 15:25 ~ 1 минута на чтение 765
Премьер-министр Грузии посетит Армению

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария посетит Армению с официальным визитом 15 октября.

Об этом Sputnik Армения сказал депутат парламента Грузии Энзел Мкоян. Георгий Гахария занял кресло главы правительства Грузии 8 сентября. Именно в этот день парламент страны выразил вотум доверия правительству во главе с бывшим главой МВД. «Гахария посетит Армению с однодневным официальным визитом 15 октября.

В состав делегации, скорее всего, войдут министры иностранных дел, внутренних дел, экономики, а также вице-спикеры парламента», - сказал Мкоян. Отметим, региональный вояж Гахария начал с Азербайджана, куда он отправился 9 октября. Из Еревана премьер Грузии отправится в Турцию

А.А.

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