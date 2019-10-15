Премьер-министр Венгрии: Во многих венграх течет кровь кыпчаков

Я часто приезжаю в Баку, и хотел бы поздравить вас с тем развитием, которое здесь вижу.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Урбан, выступая на саммите Совета тюркоязычных государств в Баку.

«В Венгрии проживают кыпчаки, у них даже есть свой муниципалитет. Во многих венграх течет кровь кыпчаков», - сказал он.

По его словам, Венгрия не случайно присоединилась в качестве наблюдателя к Тюркскому совету, это может содействовать налаживанию сотрудничества с Европой и ЕС.

«За последние месяцы мы создали европейское представительство тюркского совета», - сказал он.

Он также рассказал о стипендиальных программах, предоставляемых Венгрией гражданам стран-членов Тюркского совета.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) - крупная международная платформа, созданная для продвижения диалога и сотрудничества стран тюркского мира.

Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване. Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция, о вступлении в организацию недавно заявил Узбекистан. Венгрия имеет в ССТГ статус наблюдателя. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле.

Последний саммит Тюркского совета состоялся в сентябре 2018 года в Кыргызстане. За все время существования организации состоялось шесть встреч лидеров стран-участниц Тюркского совета. На заседании председательство в Тюркском совете перейдет от Кыргызстана к Азербайджану.

Эльшан Рустамов, Г.Р.