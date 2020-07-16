Президент Азербайджана - о потерях армянской армии в ходе боевых действий

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«За последние два дня по противнику были нанесены очередные сокрушительные удары», - заявил Президент Азербайджана.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, выступая на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам, глава государства указал, что в результате были убиты десятки армянских военнослужащих, большинство их опорных пунктов вдоль границы были уничтожены.

«Вражеская техника, склады боеприпасов, опорные пункты, автомашины, цистерны, места расположения живой силы были уничтожены Азербайджанской армией точным огнем», - сказал он.

Президент отметил, что не может сказать что-то ещё об операции, потому что это является военной тайной.

«Но мы распространили видеокадры, на которых представлены некоторые моменты операции, проводимой Азербайджанской армией», - сказал он.

Глава государства отметил, что Азербайджанская армия дала достойный ответ армянской стороне.

Эльшан Рустамов