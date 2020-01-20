Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов 20 Января

20 января, в День всенародной скорби Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева почтили в Шехидляр хиябаны память шехидов 20 Января.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Светлую память шехидов почтили также официальные представители государства и правительства, главы религиозных общин в нашей республике, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители международных организаций.

В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов и руководитель Администрации Президента Самир Нуриев.

1news.az