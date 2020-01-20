1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов 20 Января

Сегодня в 10:40 ~ 1 минута на чтение 89
Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов 20 Января
20 января, в День всенародной скорби Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева почтили в Шехидляр хиябаны память шехидов 20 Января.
 
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
 
Глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
 
В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.
 
Светлую память шехидов почтили также официальные представители государства и правительства, главы религиозных общин в нашей республике, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители международных организаций.
 
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов и руководитель Администрации Президента Самир Нуриев.
 
1news.az

89

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены