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Президент Азербайджана поздравил короля Испании

11 Октября, 2019 в 23:18 ~ 1 минута на чтение 840
Президент Азербайджана поздравил короля Испании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Испании Филиппа VI с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Королевства Испания.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Испании – постоянного благополучия и процветания».

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