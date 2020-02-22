Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в сфере строительства и эксплуатации автодорог

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц, отличившихся в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в Распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За заслуги в области строительства и эксплуатации автомобильных дорог Азербайджанской Республики наградить следующих лиц:

орденом «Эмек» 3-й степени

Селимова Мазахира Ягуб оглу

медалью «Терегги»

Абышова Мардана Мешди оглу

Бабаева Рафига Рза оглу

Абилова Исмаила Фези оглу

Алиева Гурбана Али оглу

Иманова Идаята Адалят оглу

Исмайлова Заура Азиз оглу

Гадирова Намеддина Джалаледдин оглу

Гахраманова Мухаммеда Ханали оглу

Гулиева Физули Тофиг оглу

Гурбанова Эмина Тельман оглу

Мехдиева Муслима Аббас оглу

Мамедова Эльчина Айдын оглу

Мирзоева Аташа Шахлар оглу

Мурадова Мурада Мобиль оглу

Сулейманова Ильхама Шахбаз оглу

Заманова Вахида Байрамали оглу».

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