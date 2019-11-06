Президент Ильхам Алиев наградил работников телевидения и радио медалью «Терегги»

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников телевидения и радио Азербайджанской Республики медалью «Терегги».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За плодотворную деятельность в сфере телевидения и радио в Азербайджанской Республике наградить медалью «Терегги» следующих лиц:

Джавадова Немата Ровшан оглу

Джфарли Минижу Джамшид гызы

Гашимова Мурада Ахмед оглу

Ибрагимову Зульфию Мухаммед гызы

Керимова Ахмеда Муса оглу

Гурбанова Самира Тельман оглу

Мамедова Мамедали Назим оглу

Мамедова Сохбата Исрафиль оглу

Мусаева Ранара Рафаэль оглу

Наджафли Анара Ашраф оглу

Садыгова Фаига Абульфаз оглу

Шахбазова Руфата Кямал оглу

Шамиеву Хаят Рахман гызы».

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