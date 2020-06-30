Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Руанды

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Руанда Полю Кагаме.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:
«Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника страны – Дня независимости.
Существуют возможности для развития двусторонних связей между Азербайджаном и Руандой, сотрудничества в рамках международных институтов, в частности Движения неприсоединения.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашей стране – благополучия и прогресса».