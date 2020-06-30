Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Руанды

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Руанда Полю Кагаме.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника страны – Дня независимости.

Существуют возможности для развития двусторонних связей между Азербайджаном и Руандой, сотрудничества в рамках международных институтов, в частности Движения неприсоединения.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашей стране – благополучия и прогресса».