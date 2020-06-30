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Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Руанды

30 Июня, 2020 в 21:45 ~ 1 минута на чтение 334
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Руанды

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Руанда Полю Кагаме.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент, 

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника страны – Дня независимости.

Существуют возможности для развития двусторонних связей между Азербайджаном и Руандой, сотрудничества в рамках международных институтов, в частности Движения неприсоединения.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашей стране – благополучия и прогресса».

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