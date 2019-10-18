Президент Ильхам Алиев принял бывшего президента Латвии - ФОТО

18 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с бывшим Президентом Латвийской Республики Раймондсом Вейонисом.

Об этом 1news.az передает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Приветствуя гостя, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Рад видеть вас. Добро пожаловать.

Раймондс Вейонис: Мне приятно вновь находиться в Баку.

Президент Ильхам Алиев: Я узнал, что вы находитесь с визитом в нашей стране. Очень рад вас видеть.

Раймондс Вейонис: Я приехал вчера и прочитал две лекции.

Президент Ильхам Алиев: Да, знаю, в АДА.

Раймондс Вейонис: Не только в АДА, но и в Западно-Каспийском университете.

Президент Ильхам Алиев: Прекрасно.

Раймондс Вейонис: Я высказал свои мысли об истории Азербайджана и Латвии, культурном сотрудничестве.

Президент Ильхам Алиев: Я помню нашу совместную работу. Помню ваш официальный визит в Азербайджан, свой официальный визит в Латвию. Считаю, что в нашей совместной деятельности нам удалось добиться прогресса в отношениях.

Раймондс Вейонис: Мы многое сделали.

Президент Ильхам Алиев: Мы многое сделали с точки зрения как политических, так и экономических связей. Я также рад, что мы реализовали все, о чем договаривались. Помню, в ходе последнего визита в вашу страну мы пришли с вами к договоренности об открытии Торгового дома Азербайджана.

Раймондс Вейонис: Да, Торгового дома.

Президент Ильхам Алиев: Спустя некоторое время состоялось его открытие. Это первый Торговый дом Азербайджана в вашем регионе. В настоящее время наши торговые дома функционируют в Польше, Китае, России, Украине, Объединенных Арабских Эмиратах, некоторых других странах. Рад, что в вашем регионе это – Латвия, так как мы действительно поддерживаем тесные связи. Как вам известно, бывший Президент Латвии госпожа Вике Фрейберга также очень активна как сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви. Таким образом, наши связи имеют хорошую историю. Уверен, что в предстоящие годы наши страны продолжат тесное сотрудничество.

Раймондс Вейонис: Связи на самом деле очень хорошие. Сегодня я сказал студентам, что мы действительно надеемся на прекрасное партнерство, которое всегда можно развивать на различных уровнях, и считаю, что это партнерство придется по душе обеим сторонам. Азербайджан всегда был, есть и будет очень близким стратегическим партнером для нашей страны в этом регионе.

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