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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Сегодня в 13:20 ~ 1 минута на чтение 186
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с сильным землетрясением, произошедшим в ночь с 24 по 25 января в Элазыге.
 
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в письме говорится:
 
«Уважаемый господин Президент, 
Дорогой брат,
Крайне потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедшего в Элазыге сильного землетрясения.
 
Выражаю нашу готовность в оказании в этот тяжелый момент всесторонней помощи, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым и пострадавшим.
 
Аллах рехмет элясин!»
 
Тимур Рзаев, Г.Р.

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