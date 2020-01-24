Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с сильным землетрясением, произошедшим в ночь с 24 по 25 января в Элазыге.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в письме говорится:
«Уважаемый господин Президент,
Дорогой брат,
Крайне потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедшего в Элазыге сильного землетрясения.
Выражаю нашу готовность в оказании в этот тяжелый момент всесторонней помощи, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым и пострадавшим.
Аллах рехмет элясин!»
Тимур Рзаев, Г.Р.