Президент Узбекистана о необходимости эффективного использования потенциала железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Мы предлагаем в рамках Тюркского совета учредить Форум молодых предпринимателей.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на VII саммите Тюркского совета в Баку.

По его словам, первое заседание Форума можно провести в следующем году в Узбекистане. Президент также указал, что реализация в странах Тюркского совета транспортно-коммуникационных проектов создает широкие возможности для выхода на рынки Европы, Китая и Южной Азии.

«При этом необходимо эффективно использовать потенциал железной дороги Баку-Тбилиси-Карс», - сказал он.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) - крупная международная платформа, созданная для продвижения диалога и сотрудничества стран тюркского мира.

Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване. Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция, о вступлении в организацию недавно заявил Узбекистан. Венгрия имеет в ССТГ статус наблюдателя. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле.

Последний саммит Тюркского совета состоялся в сентябре 2018 года в Кыргызстане. За все время существования организации состоялось шесть встреч лидеров стран-участниц Тюркского совета.

На заседании председательство в Тюркском совете перейдет от Кыргызстана к Азербайджану.

Эльшан Рустамов, Г.Р.