1news.az
Точка зрения
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Гюльшан Пашаева. Прививка от эгоизма

Сегодня в 16:42 ~ 8 минут на чтение 274
Гюльшан Пашаева. Прививка от эгоизма

Гюльшан Пашаева,
член правления
Центра анализа международных отношений

Как известно, в апреле каждого года, в канун очередной годовщины трагических событий 1915 года сложные взаимоотношения Турции с армянской диаспорой и Арменией вновь оказываются в центре внимания политиков, экспертов и представителей СМИ.

Интерес к традиционным дискуссиям на эту тему подогревало и принятие в 2019 году Конгрессом и Сенатом США соответствующих резолюций о признании «геноцида армян в Османской Турции». Эти резолюции, принятые в период ухудшения американо-турецких отношений, стали ярким примером политизации истории, еще раз показали, что мир уже давно живет в эпоху пост-правды (post-truth), когда, к сожалению, объективные факты порой оказываются менее важными для формирования общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям. Однако даже пост-правда не отменяет существования реал-политик, и президент США Д.Трамп в очередной раз, как и его многочисленные предшественники, не подвергая лишним испытаниям отношения между США и Турцией, в своем уже 4 послании армянскому народу так и не произнес долгожданного слова "геноцид"[1].

В принципе это и ожидалось, и лишь короновирус смог внести некоторые изменения в устоявшийся ход событий. Как и предполагалось, в условиях пандемии власти в Армении внесли неизбежные корректировки в протокол ежегодных публичных мероприятий, а склонный к эпатажному поведению премьер-министр этой страны, отменив традиционное факельное шествие, призвал армян, оставшись дома, выключить свет, включить мобильные телефоны и направить их свет в сторону мемориала Цицернакаберд[2].

Не секрет, что десятилетиями внешняя политика Армении на турецком направлении основывалась на усилиях по международному признанию факта т.н. «геноцида армян». Более того, согласно широко распространенным воззрениям признание «геноцида» в армянском обществе всегда воспринималось как первый этап всех остальных требований. Между тем, под «остальными требованиями» и в Армении, и в диаспоре, обычно подразумеваются вопросы компенсаций за материальный и моральный ущерб наследникам проживавших в Османской империи армян, восстановление прав на общинную (церковную) собственность и, наконец, территориальные претензии к Турции. Это косвенно пришлось признать и президенту Армении С.Саргсяну, который, хотя и заявил, что «ни один государственный чиновник Республики Армения за эти 20 – 25 лет ни разу не говорил о каких-либо требованиях», однако, при этом указал на то, что после признания Турцией т.н. геноцида другие требования могут стать предметом переговоров[3].     

Отдельно стоит напомнить о деструктивной деятельности армянской диаспоры и той противоречивой роли, которую она играет в формировании внешней политики армянского государства. Идентифицируя себя как неотъемлемую часть армянской нации, преследуя собственные, порой, иррациональные цели, обладая существенными экономическими ресурсами, диаспора пытается навязывать свои условия официальным властям в Ереване, позиционирует себя в качестве основного актора в решении проблем между Турцией и Арменией. В рамках такого идеологизированного подхода диаспора подсознательно рассматривает нынешнее Армянское государство как всего лишь удобный инструмент для воздействия на Турцию, к тому же, нередко, воспринимая сегодняшние итоги Карабахского конфликт как своеобразный «реванш» за события 1915 года.

К сожалению, и нынешняя армянская власть грешит попытками использовать эти события для оказания давления на Турцию, в частности, в контексте вопроса открытия границ с Арменией. Комментируя вышеуказанное решение Сената США премьер-министр Н.Пашинян, заявил, что политика отрицания «геноцида» делает Турцию угрозой для Армении и армянского народа, а продолжение блокады границы с Арменией - это очередной шаг этой политики. Однако, при этом Н.Пашинян предпочитает забывать об истинных причинах блокады этих границ, закрытых Турцией еще в 1993 году из-за оккупации Арменией Кельбаджарского района Азербайджанской Республики.[4] 

Между тем, указывая на иррациональность подходов к событиям вековой  давности, справедливости ради стоит упомянуть особую позицию в этом вопросе первого президента независимой Армении Л.Тер-Петросяна, как известно, лишившегося своего поста, именно, из-за несогласия с т.н. «общепринятой позицией» армянского социума. Наиболее полно взгляды Л.Тер-Петросяна на будущее армянской государственности, на нормализацию отношений с Турцией и решение карабахского конфликта нашли свое отражение в сборнике его речей, интервью и статей, опубликованный в 2018 году в США[5]

В этом сборнике, касаясь вопроса т.н. «геноцида»,  Л.Тер-Петросян отмечает, что, «армянский вопрос или идеология, основанная на территориальных претензиях, является доктриной подходящей только для нации без государства», а термин «исторические права» принадлежит к области пропаганды, и пропаганда - важна, но она не может и не должна заменять политику»[6].

Надо думать, что, именно, на стыке XIX-XX веков была заложена неблаговидная традиция использования «армянского вопроса» в собственных интересах, как армянской элитой, так и  геополитическими противниками Османской Турции, а затем и Турецкой республики. В результате, в сознании армянского социума, одновременно стали прекрасно уживаться и мысли о недееспособности Армении случае отсутствия поддержки внешних сил, и вера в то, что эти силы рассматривали и рассматривают эту страну в качестве некого «геополитического буфера». Эти противоречивые представления, к тому же опирающиеся на культивируемый образ т.н. «многострадального народа», став, сначала, неотъемлемой частью обыденного сознания, со временем постепенно легли в основу современной армянской национальной идентичности.

В этом контексте, как никогда актуально звучат слова Л.Тер-Петросяна, о том, многие государства, пережив национальную трагедию, превратили эту трагедию в инструмент исцеления и силы, а не в инструмент безнадежности и неполноценности, нашли в себе внутреннюю силу возродиться и присоединиться к сообществу самых ярких и процветающих стран мира. По его мнению, армяне не смогут стать современной и жизнеспособной нацией пока не преодолеют образ мысли жертвы, не освободят себя от комплексов прошлого и не устремят свои взоры в будущее[7].

В заключение, заметим, что сегодня в разгар пандемии COVID-19 много говорится о том, изменится ли мир и международные отношения после короновируса. Однако, практически никто не спорит с тезисом, о том, что бедным странам, к тому же сильно зависящим от внешней помощи будет очень трудно. В этой связи, стоит обратить внимание на слова министра иностранных дел России С.Лаврова, который критикуя проявления русофобии, призвал сделать все, чтобы «кризис стал прививкой от эгоизма, прививкой от мессианства и прививкой от соблазна и дальше решать свои проблемы за счет интересов других стран»[8]. Думается, что посткороновирусном мире в условиях развивающегося экономического кризиса Армении, испытывающей серьезные проблемы из-за своей традиционной тюркофобии и враждебного отношения к Турции и Азербайджану, стоило бы прислушаться к этим словам.

[1]Statement by the President on Armenian Remembrance Day. 24 April 2020. 

[2]Пашинян призвал присоединиться к акции в память о жертвах Геноцида и рассказал как. Спутник Армения, 23 апреля, 2020 г. 

[3]Президент Армении С.Саргсян отвечает на вопросы В.Познера. «Гость Серж Саргсян». Познер. Выпуск от 27.04.2015

[4] Турция – угроза для Армении и стран региона: Пашинян о признании в США Геноцида. Спутник Армения, 3 декабря 2019 г. 

[5] Levon Ter-Petrossian. “Armenia’s Future, Relations with Turkey and the Karabakh conflict”. Palgrave Macmillan. 174 p.

[6] Levon Ter-Petrossian. The Right and Wrong Criticism on Serge Sargsyan’s policy towards Turkey, In: “Armenia’s Future, Relations with Turkey and the Karabakh conflict”, 2018, p.107

[7] Levon Te-Petrossian, Reassessing the Legacy of the Genocide. In: “Armenia’s Future, Relations with Turkey and the Karabakh conflict”, 2018, p.71

[8] МИД против COVID. Сергей Лавров вывел журналистов из самоизоляции на видеоконференцию. Коммерсант, 15 апреля, 2020 года

274

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Точка зрения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены