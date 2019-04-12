Прокурор огласил свое требование для бывшего директора школы, в которой училась Элина Гаджиева

Продолжается суд над бывшим директором школы №162 Севиндж Аббасовой, из окна третьего этажа которой выбросилась ученица 8 класса Элина Гаджиева, позже скончавшаяся в больнице.

Как сообщает 1news.az, на сегодняшнем заседании прокурор потребовал для Севиндж Аббасовой наказания в виде ограничения свободы сроком на 2,6 года.

С.Аббасова привлечена к ответственности по статьям 143 («Оставление в опасности») и 314.2 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия») УК в качестве обвиняемой. В отношении нее решением суда была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

После заседания суда С.Аббасова в интервью журналистам заявила, что не согласна с таким требованием.

Очередное заседание суда назначено на 18 октября.

Cледует отметить, что ограничение свободы, это вид уголовного наказания, сущность которого образует совокупность обязанностей и запретов, налагаемых судом на осуждённого, которые исполняются без изоляции осуждённого от общества в условиях осуществления за ним надзора со стороны специализированного государственного органа.

Эльшан Рустамов, Г.Р.