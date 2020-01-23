Путин не смог сдержать слез на открытии памятника героям блокадного Ленинграда – ВИДЕО

Президент России Владимир Путин не смог сдержать слез во время выступления на форуме памяти Холокоста в Израиле.

Кадры появились в Telegram-канале Кремлевского пула РИА.

«Памятник — это очень хорошо, надеюсь, на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как вы сделали сегодня... Спасибо» - сказал российский президент, после чего замолк и ушел с трибуны.

Речь идет об открытии памятника «Свеча памяти», посвященного блокаде Ленинграда. Путин отметил, что для него это не пустой звук. Его отец защищал город, а мать была с ребенком, который умер в 1942 году и похоронен на Пискаревском кладбище, напомнил президент судьбу своего брата.

Памятник блокадникам Ленинграда установили в центре Иерусалима. Он представляет собой стелу высотой 9 метров. Это один из самых крупных памятников в Израиле, посвященный войне. На стеле выбита надпись: «Помни живых и павших, смертью смерть поправших».

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент в честь героических жителей и защитников блокадного Ленинграда «Свеча памяти». Выступление В.Путина можно посмотреть с 20.02 минуты представленного ниже видео.

1news.az