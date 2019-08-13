Роналду: в деньгах я больше не нуждаюсь, хочу вписать своё имя в историю футбола

«Я всегда стремлюсь выиграть, прежде всего, трофеи с моей командой, так как это принесёт мне индивидуальные призы. Такова работа, повседневная жизнь. Вы просыпаетесь каждый день, чтобы тренироваться с целью чего-то достичь, а не просто заработать денег. Благодаря богу я больше не нуждаюсь в деньгах. Хочу вписать своё имя в историю футбола, побеждать всё больше и больше», — приводит слова Роналду DAZN.