Сергей Шнуров – Наиле Аскер-заде: «Количество мата в моих песнях сильно преувеличено» - ФОТО – ВИДЕО

Скандальный музыкант, телеведущий и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал очередным героем программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», выходящей в эфир на российском телеканале «Россия-1».

«Когда собиралась на съемку к Сергею Шнурову, думала, что мой герой будет в рваных джинсах, майке-алкоголичке, с цепями и в розовых ботинках, как на интервью у Дудя, небритый или еще с бодуна. Оделась под стать ему, хотя обычно для съемок я выбираю строгие костюмы. Каково же было мое удивление, когда к нам приехал аккуратно причесанный, трезвый элегантный мужчина в костюме, замшевых ботинках в тон водолазке и в строгом пальто», - пишет Наиля Аскер-заде в социальной сети Instagram, делясь впечатлениями о съемках выпуска с С.Шнуровым, подчеркивая «вот что женщины делают с мужчинами».

Программу с лидером группы «Ленинград» Н.Аскер-заде считает особенной: «Выпуск «Действующих лиц», наверное, самый необычный из всех, которые были, и один из самых интересных».

В ходе интервью Наиля Аскер-заде затронула множество разнообразных тем – Сергей Шнуров охотно отвечал на все вопросы телеведущей, к примеру, говоря о нецензурной лексике в своем творчестве, он отметил следующее: «Количество мата в моих песнях сильно преувеличено. Будь моя воля сознательная, я бы больше добавил. Но больше не нужно, можно пересолить. Мата где-то процентов 30 в песнях».

Отвечая на вопрос о том, где он научился виртуозно материться, С.Шнуров отмечает: «Я до сих пор учусь. Виртуозно материться не умеет никто, это недостижимая величина. Жить в России без мата невозможно. Без мата не заведется автомобиль, не заработает предприятие, поезд не поедет. Если бы не было мата, все бы встало…».

Говоря о цензуре, лидер группы «Ленинград» отмечает, что его никто никогда не пытался цензурировать, и самым главным цензором является он сам.

Рассказал С.Шнуров и о том, как он оказался в Совете по культуре при Госдуме, появление в котором многие восприняли неоднозначно, а самого музыканта назвали «культурным вредителем». На вопрос телеведущей «А зачем вы туда пошли?» он ответил, что ему там самое место: «Потому что, во-первых, мне показалось, что те люди, которые у нас занимаются такой сложной темой, как русская культура, они не очень понимают, что это такое».

Рассказывая о том, в чем простая суть жизни, С.Шнуров заявляет: «Сложность - в формулировках. Жизнь-то - штука простая, а вот сформулировать сложно», а говоря о том, что ему больше всего нравится в российском обществе, он отмечает «здесь очень много стихии, и это здорово».

В 2018 году 46-летний Сергей Шнуров развелся с супругой Матильдой и практически сразу же женился на 27-летней поэтессе Ольге Абрамовой – на вопрос, кто главный в семье, артист ответил следующее: «Я думаю, что у нас парламент. Но все-таки надеюсь, что жена считает по-другому».

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Фото: Instagram by @nailya_askerzade