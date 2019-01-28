Севиндж Фаталиева: «Действия оппозиция не что иное, как чистейшей воды провокация»

Протесты проводятся в тех странах, в которых нет никакого развития, социальная политика не входит в число первоочередных задач, не проводятся никакие реформы.

Об этом 1news.az заявила депутат Севиндж Фаталиева, комментируя несанкционированную акцию протеста оппозиции 19 октября в центре города.

По ее словам, Азербайджан – страна, экономика которой развивается интенсивными темпами, реформы в социальной сфере носят системный характер, а социальная политика, в особенности в последнее время, является самой приоритетной.

«В таких условиях выходить на улицы и требовать от правительства и руководства страны тех действий, которые они давно и с успехом осуществляют, означает не что иное, как чистейшей воды провокация», - сказала она.

Депутат отметила, что зачастую такого рода акции всегда проводятся накануне важных для государства крупных международных мероприятий, будь то «Евровидение», Евроигры и другие крупные спортивные мероприятия или подписание крупных международных контрактов.

«В данном случае эта акция проводится в преддверии мероприятия глобального характера – саммита Движения неприсоединения, второй по численности организации после ООН, президентство в которой переходит к Азербайджану. Это самый крупный саммит за всю историю Азербайджана.

Данное мероприятие будет служить новой площадкой для обсуждения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и доведения реалий конфликта и процессов, происходящих в Азербайджане, до высшего руководства стран-участников. А президентство откроет нам новые возможности и всячески усилит наши позиции в мире», - сказала она.

По ее словам, именно накануне такого масштабного события, когда все внимание мирового сообщества будет приковано к нашей стране, определенные круги, как внутри страны, так и извне, пытаются создать напряженность, противостояние.

«Но они забывают, что крепкое единство народа и руководства никогда не позволит расшатать стабильность в стране. Возникают вопросы: чего добивается так называемая оппозиция? Для кого устроен весь этот цирк? На кого рассчитан этот неумело воспроизведенный фарс?

Ответ на эти вопросы таков: настоящей оппозицией является политическая сила, которая предлагает альтернативный путь развития страны и благосостояния народа. А в случае с нашей псевдооппозицией мы на протяжении многих лет не видим никаких конструктивных идей, предложений и элементарно политической культуры. Напротив, все действия этой оппозиции направлены на обеспечение личных интересов, а никак не народа, а также на целенаправленную дестабилизацию обстановки в стране», - сказала она.

По словам С.Фаталиевой, они забывают, что на дворе далеко не 90-е и Азербайджан совсем не тот, что был 28 лет назад.

«Сегодня Азербайджан – сильное независимое государство, во главе которого стоит опытный, профессиональный руководитель, четко осознающий потребности своего народа, вызовы и требования современного мира и умело осуществляющий внутреннюю и внешнюю политику, направленную на защиту и обеспечение интересов каждого гражданина Азербайджана и сохранение независимости и укрепление позиций нашего государства», - сказала она.

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А.А.