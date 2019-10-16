1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

«Шафрановое золото» Азербайджана

Сегодня в 09:21 ~ 2 минуты на чтение 160
«Шафрановое золото» Азербайджана

В Азербайджане, в основном на Абшероне, в поселке Бильгя,  издревле выращивают душистый шафран.

Абшеронский шафран занимает второе место в мире среди 12 самых дорогих пряностей, ведь  стоимость одного  килограмма шафрана составляет 11 тысяч долларов. Как говорят специалисты, на производство полкилограмма сухого шафрана уходит более
75 тысяч цветов. Однако шафран — это не только дорогостоящая пряность, он также обладает целебными свойствами. С учетом сказанного, такая цена вполне оправдана. Необходимо также отметить, что США и Япония проявляют большой интерес в закупке данной продукции.

По данным Министерства сельского хозяйства Азербайджана, в 2019 году аграрии страны на площади свыше 26 тысяч гектаров вырастили шафран. Значительная часть произведенной продукции приходится на хозяйства Абшеронского района.

— Урожайность шафрана в среднем составляет 3—4 килограмма с одного гектара, — рассказывает начальник департамента Центра аграрных исследований Саадат Гаджиева. — Однако при соблюдении всего комплекса агротехнических мероприятий его урожайность можно поднять до 5 килограммов на единицу площади.

В целях координации деятельности производителей и переработчиков в начале июня 2018 года была учреждена Ассоциация производителей, переработчиков и экспортеров шафрана. С 2020 года на производство шафрана будут выделяться субсидии в размере 400 манатов на один гектар.

Шафран перерабатывают в Пираллахинском промышленном парке. Здесь готовый шафран в удобной расфасовке поставляют на продажу. Кроме того, на предприятии по итальянским технологиям выпускают варенье, а также сушеный шафран. Из шафрана также производят медицинские препараты.

Азербайджанские ученые-генетики осуществили прорыв в ботанике —  они разработали метод искусственного получения шафрана. Этот результат был достигнут в результате трех лет упорного труда. Об этом сообщил руководитель лаборатории биоинженерии и биотехнологий НАН Азербайджана Тофик Гарагезов.

Как отметила, в свою очередь, научный сотрудник Института ботаники  Садагят Асадова, растение было выведено в условиях искусственного климата, которое ученые моделируют сами, выращенный таким методом шафран высокого качества.  

Зейтулла ДЖАББАРОВ

WhatsApp

160

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены