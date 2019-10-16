«Шафрановое золото» Азербайджана

В Азербайджане, в основном на Абшероне, в поселке Бильгя, издревле выращивают душистый шафран.

Абшеронский шафран занимает второе место в мире среди 12 самых дорогих пряностей, ведь стоимость одного килограмма шафрана составляет 11 тысяч долларов. Как говорят специалисты, на производство полкилограмма сухого шафрана уходит более

75 тысяч цветов. Однако шафран — это не только дорогостоящая пряность, он также обладает целебными свойствами. С учетом сказанного, такая цена вполне оправдана. Необходимо также отметить, что США и Япония проявляют большой интерес в закупке данной продукции.

По данным Министерства сельского хозяйства Азербайджана, в 2019 году аграрии страны на площади свыше 26 тысяч гектаров вырастили шафран. Значительная часть произведенной продукции приходится на хозяйства Абшеронского района.

— Урожайность шафрана в среднем составляет 3—4 килограмма с одного гектара, — рассказывает начальник департамента Центра аграрных исследований Саадат Гаджиева. — Однако при соблюдении всего комплекса агротехнических мероприятий его урожайность можно поднять до 5 килограммов на единицу площади.

В целях координации деятельности производителей и переработчиков в начале июня 2018 года была учреждена Ассоциация производителей, переработчиков и экспортеров шафрана. С 2020 года на производство шафрана будут выделяться субсидии в размере 400 манатов на один гектар.

Шафран перерабатывают в Пираллахинском промышленном парке. Здесь готовый шафран в удобной расфасовке поставляют на продажу. Кроме того, на предприятии по итальянским технологиям выпускают варенье, а также сушеный шафран. Из шафрана также производят медицинские препараты.

Азербайджанские ученые-генетики осуществили прорыв в ботанике — они разработали метод искусственного получения шафрана. Этот результат был достигнут в результате трех лет упорного труда. Об этом сообщил руководитель лаборатории биоинженерии и биотехнологий НАН Азербайджана Тофик Гарагезов.

Как отметила, в свою очередь, научный сотрудник Института ботаники Садагят Асадова, растение было выведено в условиях искусственного климата, которое ученые моделируют сами, выращенный таким методом шафран высокого качества.

Зейтулла ДЖАББАРОВ