Techno Rooms проведет трехдневный музыкальный уикенд в YOLO Beach Club - ФОТО - ВИДЕО

Лето на берегу Каспийского моря вновь становится точкой притяжения электронной сцены.

С 10 по 12 июля в YOLO Beach Club пройдет первый масштабный музыкальный уикенд такого уровня в новом сезоне и один из крупнейших выездных проектов с участием международных звезд электронной сцены.

В центре программы – любимец публики Peredel, автор и идеолог концептуальных вечеринок UFO и серии «Eleven» by Peredel, выступавший на Burning Man, Untold и Caprices, резидент FOMO Baku и артист лейбла Diynamic.

Среди ключевых участников также G-POL и Jeam Biscuit – одни из самых ярких и востребованных артистов новой волны электронной сцены. G-POL – мультижанровый DJ и продюсер с релизами на Experts Only, Insomniac, Zamna, Trace Amounts и Hexagon. Вместе с Jeam Biscuit, известным как «король вечеринок» и автором хита «Mescal», они регулярно выступают совместно и завоевали широкую популярность благодаря вирусному треку «Mallorca», ставшему одним из самых узнаваемых танцевальных релизов последних лет.

В лайнапе также представлены молодые и талантливые музыканты. Трехдневный музыкальный уикенд в YOLO Beach Club обещает стать одним из самых заметных событий электронной сцены лета 2026 года в Азербайджане.

Билеты доступны на официальном сайте FOMO Baku: www.fomobaku.com