Шоу «Сказочное путешествие с любимыми мультгероями» возвращается на сцену РДТ – ФОТО – ВИДЕО

В дни школьных зимних каникул специально для маленьких зрителей вновь состоится показ детского музыкального шоу «Сказочное путешествие с любимыми мультгероями».

Шоу вернется на сцену Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна 26 января – организаторы этого невероятного музыкального шоу предлагают вниманию читателей 1news.az видеоролик с премьеры представления.

Юные зрители погрузятся в незабываемую интерактивно-музыкальную программу при участии веселого Микки Мауса, супергероя Халка, могучего Тора, блистательного Капитана Америка, выносливого Тарзана, очаровательной Джейн, загадочной Малифисенты, волшебной Авроры, милейших Принцесс, эпатажных кукол L.O.L и многих других любимых детьми героев.

Также зрители смогут принять непосредственное участие в шоу, помогать любимым героям в увлекательном и веселом путешествии по сказочным Вселенным.

Начало музыкального шоу в 12:00 и 15:00

Приобрести билеты можно в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.аz.

В.Ф, Г.Р.