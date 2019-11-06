Штурм Кипра, или Почему «Карабаху» нельзя проигрывать АПОЭЛ

Завтра агдамский «Карабах» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы будет играть в гостях против АПОЭЛ. Это уже второй визит на Кипр чемпиона Азербайджана в этом сезоне. Встреча в августе в рамках квалификации Лиги чемпионов завершилась победой агдамцем со счетом 2:1.

Завтрашняя игра будет проходить уже в рамках группы Лиги Европы. Две недели назад в Баку команды победителя не выявили (2:2). Результат первого матча на руку киприотам, положение в группе же пока лучше у «Карабаха». Завтра чемпиону Азербайджана необходимо, как минимум, не проиграть.

Две недели назад АПОЭЛ играл строго от обороны, умело воспользовавшись двумя грубыми ошибками обороны «Карабаха». Чемпион Азербайджана, игравший на протяжении 90 минут острее, смог спастись от поражения. Завтра киприоты, которым нужна только победа, наверняка, будут играть в более атакующий футбол. В матче против «Дюделанжа» в первом туре это обернулось 4 пропущенными голами (3:4). В этом, скорее всего, и шанс «Карабаха».

По силе и мастерству футболистов оба соперника приблизительно равны. А значит, многое будут решать детали. Победит тот, кто допустит минимум ошибок, лучше реализует свои моменты и кому больше повезет в тот день. Говорить о желании и самоотдаче в таком матче не имеет смысла. Обоих клубов ждет матч жизни. Для АПОЭЛ поражение будет означать досрочное завершение группового этапа. «Карабах» же в случае неудачи серьезно осложнит свою жизнь. Ничья будет, скорее, на руку агдамцам. Тогда АПОЭЛ в пятом туре будет необходимо во что бы то ни стало побеждать «Севилью», которая гораздо выше классом всех остальных клубов в группе. Для «Карабаха» идеальным результатом была бы победа или ничья со счетом не меньше 2:2. Тогда при одинаковом счете в обоих матчах, благодаря крупной гостевой победе над «Дюделанжом» (4:1), по сумме забитых и пропущенных мячей агдамцы будут опережать киприотов при равенстве очков.

У Гурбана Гурбанова есть небольшие кадровые проблемы перед завтрашним матчем. Уже больше трех месяцев отсутствует Филип Озобич. Также завтра точно не сыграет Махир Эмрели, потянувший мышцы бедра в матче против «Нефтчи» (0:0). Хайме Ромеро восстановился после травмы, но успел ли набрать форму – большой вопрос. Вряд ли он выйдет на поле с первых минут. По сравнению с первым матчем, в составе агдамцев едва ли стоит ожидать изменения.

В атаке, как и в первом матче, сыграют Абделла Зубир, Дани Кинтана и Магайе Гейе, который никак не оправдывает ожиданий. Возможно, Гурбан Гурбанов рискнет и отправит в центр нападения по старой памяти Араза Абдуллаева. В полузащите снова будет неизменная троица – Гарва Гараев, Ричард Алмейда и Мичел. В защите расположатся Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов и Аилтон. Хотя есть мизерная вероятность, что вместо Садыхова сыграет Рахиль Мамедов.

1news.az поговорил с футбольным экспертом, тренером Эльханом Абдуллаевым, который поделился своими ожиданиями от матча.

«Завтра «Карабах» ждет очень тяжелая игра. Ситуация в турнирной таблице такая, что АПОЭЛ необходимо побеждать. Киприоты прекрасно понимают, что они не имеют права даже играть вничью. В таком случае они могут полностью потерять шансы на выход из группы. АПОЭЛ будет сверхмотивирован. Соперник предпримет все, чтобы взять верх в этом матче.

Что касается «Карабаха», то считаю, что шансы неплохие, хотя нас и ждет выездная игра. Агдамцы уже показывали, что способны обыгрывать АПОЭЛ в гостях. Соперник – очень добротная команда. Вообще дома перед своими они играют очень хорошо. «Карабаху» будет очень сложно снова победить киприотов в гостях. Но, опять-таки, мы помним, что «Карабах» устроит и ничья. Ничейный результат дает им неплохие шансы на выход из группы. Поэтому считаю, что первоначальная задача «Карабаха» - не проиграть. И команде по силам справиться с этой задачей», - сказал он.

Матч АПОЭЛ - «Карабах» пройдет 7 ноября и начнется в 21:55 по бакинскому времени.

Теймур Максутов