1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

СМИ: Задержаны глава ИВ Агстафинского района и его заместитель

Сегодня в 13:07 меньше минуты на чтение 4527
СМИ: Задержаны глава ИВ Агстафинского района и его заместитель

Задержаны глава исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев и его заместитель Рамиз Татаров.

Как сообщает Report.az, чиновники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.  Причина их задержания на данный момент не известна.

По сообщению Qafqazinfo, Н.Гулиев был задержан вчера вечером сотрудниками СГБ на месте преступления при получении взятки.

Следует отметить, что Низамеддин Гулиев был назначен на должность главы ИВ Агстафинского района в апреле этого года.

Эльшан Рустамов

4 527

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены