СМИ: Задержаны глава ИВ Агстафинского района и его заместитель

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Задержаны глава исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев и его заместитель Рамиз Татаров.

Как сообщает Report.az, чиновники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Причина их задержания на данный момент не известна.

По сообщению Qafqazinfo, Н.Гулиев был задержан вчера вечером сотрудниками СГБ на месте преступления при получении взятки.

Следует отметить, что Низамеддин Гулиев был назначен на должность главы ИВ Агстафинского района в апреле этого года.

Эльшан Рустамов