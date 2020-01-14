С 15-16 февраля в Центре Гейдара Алиева состоится 2-й Конгресс для детей с особенностями развития - Ferqli Ferdler.

В этом году конгресс посвящен теме расстройства аутистического спектра (РАС).

Конгресс раскроет само понятие аутизма и будет представлен панелями, затрагивающими вопросы образования и дальнейшего трудоустройства людей с РАС, их жизни в семье, интеграции в общество и т.д. Спикерами конгресса выступят известные международные и азербайджанские специалисты, родители детей с РАС.

В рамках Ferqli Ferdler 16 февраля впервые состоится конференция на тему «Прикладной анализ поведения». Среди гостей конференции родители детей с РАС, эксперты, педагоги и методисты, психологи и психотерапевты из Великобритании, Греции, Италии, России, США и Турции.

Продюсером Конгресса Ferqli Ferdler выступает Антонина Стейнберг - руководитель Проекта поддержки людей с РАС.

Цель конгресса - привлечь внимание общественности к развитию и воспитанию детей с аутизмом, содействовать диалогу между родителями, специалистами и педагогами, а также поддержать заданный государством тренд на развитие инклюзивного общества.

Конгресс для детей с особенностями развития Fərqli Fərdlər пройдет при поддержке Центра Гейдара Алиева, а также Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Государственного агентства обязательного медицинского страхования, Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей, Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики.

Партнером Конгресса Fərqli Fərdlər выступает компания BP. Мероприятие также поддерживается ACE Group Consultants, Art Trio, Credo Group и CTS Translation. Организаторами выступают Caspian Event Organisers и образовательная структура Edutainment.az, организационную поддержку оказывает Общественное объединение Birgə və Sağlam.

Для участия в конгрессе и получения электронного билета необходимо пройти предварительную регистрацию, пройдя по ссылке: https://ferqliferdler.az/ru-register/