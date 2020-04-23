Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Молдовы

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23 апреля был проведен телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олега Тулеа.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МИД Азербайджана, стороны обсудили текущее положение двусторонних отношений между Молдовой и Азербайджаном, а также ряд актуальных вопросов, находящихся на повестке сотрудничества.

Затронув сложившуюся ситуацию, главы МИД обменялись мнениями о мерах, принятых в обоих государствах в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

В ходе телефонного разговора были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой в рамках различных международных организаций и достигнута договоренность о продолжении совместных усилий в этом направлении.

Э. Мамедъяров пригласил коллегу с официальным визитом в Азербайджан, глава МИД Молдовы принял приглашение.

А.А., М.К.