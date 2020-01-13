Создан независимый медиа-центр «Выборы-2020»

Начал функционировать независимый медиа-центр «Выборы-2020», организованный Центральной избирательной комиссией Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, в открытии приняли участие председатель ЦИК Мазахир Панахов и члены комиссии.

Цель медиа-центра – оперативно информировать азербайджанских общественных деятелей, местных и иностранных журналистов о парламентских выборах в Азербайджане, их отдельных этапах, процессе голосования, избирательных участках, наблюдательных миссиях, экзит-поллах.

Центр www.secki-2020.az работает на азербайджанском, русском и английском языках. На этом сайте также представлены мнения и заявления уполномоченных лиц и экспертов о процессе выборов. В то же время предоставляются фотографии и видеоматериалы, связанные с выборами.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А.