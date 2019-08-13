США готовы поддержать Brexit без соглашения с Евросоюзом

Соединенные Штаты готовы поддержать решение Великобритании выйти из Евросоюза без соглашения с Брюселем.

Об этом заявил советник президента США по безопасности Джон Болтон, который находится с визитом в Лондоне.

«Если таким будет решение британского правительства, то мы с воодушевлением поддержали бы его. Мы хотим быть полезными в вопросе Brexit», - цитирует Болтона издание Deutsche Welle.

В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Джон Болтон и Борис Джонсон обсудили на встрече возможность заключения торговой сделки между двумя странами после Brexit, который должен произойти 31 октября.

«Я думаю, здесь мы видим, насколько важно и срочно сделать так много, как мы можем, чтобы договориться как можно быстрее», - сказал Болтон.

По его словам, Великобритания и США могут договориться о торговой сделке в отдельных секторах экономики, а более сложные вопросы решить позднее.

Болтон стал первым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Великобританию после назначения премьером страны Бориса Джонсона.

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал Лондону обширное торговое соглашение после Brexit, и призвал Великобританию покинуть ЕС «без сделки».

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