Стала известна погода на понедельник

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами слабый туман, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Северо-западный ветер днем сменится на умеренный юго- западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 1-4, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром туманно, местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью от -3 до +2, днем 6-11 градусов тепла. В горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

А.А., М.К.