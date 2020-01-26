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Стала известна погода на понедельник

Сегодня в 14:00 ~ 1 минута на чтение 59
Стала известна погода на понедельник

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами слабый туман, сообщает  Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Северо-западный ветер днем сменится на умеренный юго- западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 1-4, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром  туманно, местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью от -3 до +2, днем 6-11 градусов тепла. В горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

А.А., М.К.

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