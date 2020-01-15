Стали известны доходы Азербайджана от проведения Гран-при Формулы-1 за четыре года

Сегодня состоялась пресс-конференция Операционного комитета Формулы-1 Baku City Circuit.

В мероприятии приняли участие глава Департамента маркетинга и коммуникаций Baku City Circuit Нигяр Арпадараи, глава коммерческого департамента BCC Бюлент Озердим, а также представитель международной аудиторской компании PwC Азербайджан Бахруз Гусейнзаде.

«Для нас важна экономическая составляющая от проведения Гран-при Азербайджана, - начала пресс-конференцию Нигяр Арпадараи. - Мы неоднократно говорили о том, что Гран-при оказывает прямое и косвенное воздействие на экономику страны. Азербайджан успешно провел четыре Гран-при, два из которых были в числе лучших в сезоне. Мы смогли опередить даже страны, которые проводят гонку более 20 лет.

Согласно исследованию PwC Азербайджан, доходы страны от проведения четырех Гран-при составили 506 млн долларов. Из них 300,6 млн – прямые доходы, 205,7 – косвенные.

Также хотела бы отметить, что наши расходы с каждым годом уменьшаются. Это касается расходов на проведение Гран-при, ведение строительных работ и маркетинговых трат».

В свою очередь, Бахруз Гусейнзаде более подробно рассказал об исследовании PwC Азербайджан: «Мы подготовили уже второй отчет в рамках сотрудничества с ВСС. По нашим расчетам доходы Азербайджана составили 506 млн долларов, или 860 млн манатов. Мы разделяем доходы на прямые и косвенные. Прямые – это доходы компаний, которые оказывают услуги участникам и гостям Формулы-1. К примеру, это расходы туристов, посещающих Баку. Они остаются в отелях, посещают рестораны. Доходы этого сектора составляют более 73 млн долларов.

Что касается косвенных доходов, то они составили 205,7 млн долларов. Это, к примеру, доходы компаний, оказывающих услуги отелям, ресторанам, на которые увеличивается спрос в период проведения Формулы-1.

Есть и другие преимущества от проведения Гран-при. К примеру, открытие постоянных и временных мест. В 2016 и 2017 годах было открыто 5-10 тысяч временных рабочих мест. В 2018 и 2019 гг. эта цифра составила 7,5 тысячи.

Проведение таких соревнований также оказывает влияние на формирование долгосрочного имиджа страны. К примеру, в 2019 году телеаудитория Гран-при составила 90,2 млн зрителей. За 4 года в мировых СМИ было написано 225 тысяч статей об азербайджанской гонке. Медиа-ценность от написания этих статей равна 274 млн долларов».

Глава коммерческого департамента BCC Бюлент Озердим рассказал о переговорах с потенциальными спонсорами.

«Переговоры со спонсорами продолжаются. Думаю, в течение 2-х месяцев договоренности будут достигнуты. В 2019 году наши доходы серьезно выросли по сравнению с предыдущими тремя Гран-при. Это произошло во многом благодаря подписанию спонсорских соглашений. В 2020 году мы тоже планируем увеличить доходы. Это возможно за счет спонсоров, а также увеличения числа зарубежных гостей. Хочу отметить, что зарубежные гости стали чаще покупать VIP-билеты, цена на которые растет.

В данный момент мы продолжаем продажу билетов. 81% проданных билетов приходится на иностранную аудиторию. Хочу отметить, что по сравнению с прошлым годом билеты продаются гораздо быстрее», - сказал он.

Теймур Максутов, Э.Т.