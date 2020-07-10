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TƏBİB: Для оказания помощи Азербайджану из-за рубежа прибывают врачи

Сегодня в 17:42 ~ 1 минута на чтение 502
TƏBİB: Для оказания помощи Азербайджану из-за рубежа прибывают врачи

К сожалению, умирают от коронавируса и заражаются инфекцией в том числе и представители сферы здравоохранения.

Как сообщает 1news.az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявила заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Она отметила, что в последние дни в республику прибывают врачи из-за рубежа для оказания помощи.

«Проводится обмен опытом по поводу того, в каком регионе какой протокол лечения оказался эффективным», - сказала Ягут Гараева.

В связи с поддержкой врачей, прибывших из других стран, она выразила благодарность Gilan Holdinq, Paşa Holdinq и Международному банку Азербайджана.

Завотделом также сказала, что все чаще можно встретить вопросы, связанные с поездкой в регионы страны.

«Однако хочу отметить, что инкубационный период заболевания составляет 14 дней. Поэтому любой человек, чувствуя себя здоровым, может поехать в районы и заразить там людей», - сказала она.

Напомним, что в Азербайджане сегодня выявлено 526 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались 8 человек, излечились 502.

До сегодняшнего дня в стране 22 990 человек были заражены коронавирусом, 14 093 из них вылечились, 292 - умерли, 8 605 - находятся на лечении в специальных больницах.

Следует отметить, что за сутки было проведено 7 576 тестов на выявление заражения коронавирусной инфекцией.

Эльшан Рустамов

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