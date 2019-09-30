Торговая «дочка» SOCAR может открыть представительство в Туркменистане

Президент SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев предложил открыть в Туркменистане представительство SOCAR Trading (торговая «дочка» компании SOCAR – ИФ), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госнефтекомпании.

«В последние два года сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном приобрело новый импульс. Наличие у SOCAR современных промышленных комплексов, как на акватории Каспия, так и за ее пределами, инфраструктуры и глобальной торговой сети обусловило сотрудничество с нефтяными и газовыми субъектами Туркменистана в различных сферах», - сказал Абдуллаев на конференции-выставке «Туркменистан нефть и газ – 2019» в Ашхабаде.

При этом с целью вывода отношений между двумя странами на новый уровень он предложил открыть представительство SOCAR Trading в Туркменистане.

Как сообщалось, SOCAR Trading SA начала свою деятельность в декабре 2007 года. Компания занимается операциями по продаже нефти и газа на международных рынках. В настоящее время офисы компании функционируют в Женеве, Сингапуре, Дубае, Лондоне, Хьюстоне. SOCAR Trading SA в 2017 году продала на мировых рынках 108 млн тонн нефти.