Три матча Серии А перенесены из-за коронавирусной инфекции

Запланированные на воскресенье три встречи чемпионата Италии по футболу перенесены на более поздний срок.

Об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте. Причина – вспышка заболевания, вызванного вирусом 2019-nCoV.

За последние два дня число заболевших в северных провинциях Италии — Ломбардии, Венето, Пьемонте, Эмилии-Романье и Лацио достигло 76 человек. Два больных умерло. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка вынудила правительство страны принимать срочные меры.

В провинциях Ломбардия и Венето, где выявлено наибольшее число инфицированных коронавирусом, отменены все массовые мероприятия. В том числе и футбольные матчи. Перенесены на более поздний срок 42 матча чемпионата страны, в том числе и три встречи Серии А – " Интер" — "Сампдория", "Верона" — "Кальяри" и "Аталанта" — "Сассуоло".

Vesti.ru