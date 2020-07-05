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Турция направила Азербайджану гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Сегодня в 18:29 ~ 1 минута на чтение 81
Турция направила Азербайджану гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

В воскресенье, 5 июля, Турция отправила в Азербайджан гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает посольство Турции, в АР отправлено 30 аппаратов ИВЛ, 55 тыс. комбинезонов, 50 тыс. масок N95, 100 тыс. хирургических масок, 5 тыс. медицинских очков, 200 тыс. перчаток и 40 тыс. коробок различных лекарств, используемых для лечения вируса.

В сообщении посольства указывается, что успех в борьбе с вирусом может быть достигнут только благодаря сотрудничеству и солидарности всех стран.

«Помощь, которую мы предоставляем сегодня, также является вкладом в борьбу братского Азербайджана. Эта помощь, которая является естественным результатом наших близких отношений, также является ярким проявлением нашего братства, которое президенты Азербайджана и Турции демонстрировали при каждой возможности», - говорится в сообщении.

Эльшан Рустамов

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