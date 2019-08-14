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УЕФА может наказать АПОЭЛ за провокацию в Баку

Сегодня в 10:10 ~ 1 минута на чтение 371
УЕФА может наказать АПОЭЛ за провокацию в Баку

После завершения матча «Карабах» - АПОЭЛ (0:2) в рамках квалификации Лиги чемпионов, футболисты кипрского клуба бегали по полю с греческим флагом.

Как сообщает 1news.az, игроки АПОЭЛ после финального свистка подбежали к трибуне, где располагались их фанаты и взяли у них флаг Греции.

С трибун стадиона было видно, что главный арбитр матча Дэниел Сиберт подбежал к футболистам АПОЭЛ с флагом Греции и что-то объяснял им. Как удалось выяснить 1news.az, делегат матча в протоколе указал, что футболисты АПОЭЛ устроили провокацию, развернув флаг Греции, хотя были предупреждены заранее, что подобные действия могут привести к нежелательным последствиям.  

Учитывая, что данный инцидент был указан в протоколе, УЕФА проведет разбирательство по делу. Не исключено, что чемпион Кипра будет наказан.

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