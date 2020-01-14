«В 50 лет я впервые взяла в руки кисть и поняла, что это - любовь навсегда» - ФОТО

Я убеждена, что почти каждый человек приходит в нашу жизнь неспроста. Мы все будто связаны невидимыми светящимися нитями одного большого клубка, который, в свою очередь, состоит из маленьких клубочков: ты находишь «зацепку» и вытягиваешь нужную нить. Порой эти нити путаются, а иногда тебе и вовсе кажется, что ничего не «вытягивается». Так или иначе, но стоит проявить терпение и интуитивно следовать дальше, и все становится ясным.

Мое знакомство с Инной Селезневой и ее историей произошло благодаря одной из этих распутанных нитей, знаете, как «через-через», там, где ты совсем этого не ожидаешь. Наш диалог с этой чудесной женщиной напомнил мне о том, как важно прислушиваться к внутреннему голосу и следовать за своей мечтой. Ведь для мечты нет понятия «поздно», и все самое волшебное может произойти в один миг, полностью изменив всю твою жизнь…

- Я родилась в Баку. Мое детство, как и детство многих, рожденных в Советском Союзе, было счастливым. Я посещала различные кружки, занималась танцами… По окончании школы поступила в Инженерно-строительный институт. Сколько себя помню, всегда любила учиться - в свое время окончила курсы кройки и шитья, изучала ландшафтный дизайн, ходила на курсы психологии. Рисованием я никогда особо не увлекалась, любовь к искусству родилась во мне спустя долгие годы, когда мои дети выросли и, решив жить самостоятельной жизнью, разъехались. Так я осталась предоставленной самой себе (улыбается).

Я даже никогда не держала кисть в руках! (смеется) Впервые взяла ее в руки благодаря Татьяне Кесарь - женщине, ставшей моей наставницей в начале моего творческого пути. Когда я начала рисовать, то вдруг раскрыла в себе талант, о котором даже не подозревала. Это было неожиданно как для меня самой, так и для моего окружения, близких мне людей. Я рисовала карандашом, маслом, акрилом…

Погружаясь в мир искусства, ты начинаешь смотреть на мир вокруг другими глазами. Я начала рисовать к 50 годам, мое творчество многогранно и разнообразно. Я постоянно посещаю различные мастер-классы, в этом году, например, ездила в Москву на мастер-класс к одной очень известной художнице, пишущей в весьма необычной технике. В своих работах она использует лезвие и мужской носок. Нет, вы не ослышались! (смеется) В этой же технике нарисована моя картина с рябиной, с помощью столь необычного метода все объемы «вытаскиваются», и картина будто оживает.

Спустя время у меня появились ученики, я учу их различным техникам. Как учитель на своих занятиях стараюсь помочь каждому найти свое направление, свой путь в творчестве. Когда человек рисует – он воссоздает свою натуру, свой характер. Важен нестандартный, индивидуальный подход.

Для расширения кругозора нужно больше изучать, путешествовать, знакомиться с разными культурами… Вообще я считаю, что все люди в какой-то степени талантливы. Важно раскрыть в себе этот талант. До 50 лет я даже не могла предположить, что могу рисовать. Если у тебя есть интерес к чему-то, это как внутреннее зерно, которое нужно правильно взрастить и дать ему жизнь.

Есть такое замечательное выражение: «Следуй за своим вдохновением, и Вселенная тебе откроет двери там, где раньше были стены». На самом деле Вселенная постоянно посылает нам различные знаки, важно просто вовремя заметить их и прислушаться к внутреннему голосу. Люди очень часто сами отказываются от своей мечты, а это неправильно. Потому что именно тогда, когда ты следуешь зову своего сердца и не боишься, происходят важные перемены - именно так и начинается новая жизнь.

Для меня художник – это как проектор, воспроизводящий нашу жизнь, как луч света, направляющий взгляд человека на то, что он хочет рассказать о мире. А рисование для меня – абсолютно медитативное занятие.

Сейчас я увлекалась интересным направлением – нейрографикой. Это что-то типа арт-терапии. Мне бы хотелось получить более глубокие знания в этом направлении, ведь в наше время у многих людей есть внутренние конфликты и проблемы. А если говорить о планах, то моей новой целью является моя персональная выставка.

От чего я вдохновляюсь? Просто радуюсь тому, что живу, и вдохновляюсь от самой жизни (улыбается). Меня вдохновляет все вокруг. Я очень люблю людей, и мне повезло, что меня окружают прекрасные и интересные люди. Прошлым летом, например, я познакомилась с Наилей Абдуллиной - организатором международного фестиваля искусств, который проходит в Баку. Она собирает со всего мира творческих людей, и это очень здорово. Сам фестиваль состоится весной этого года, а на прошедшей презентации я представила несколько своих работ.

Знаете, жизнь прекрасна и удивительна, об этом важно помнить. Как и о том, что в ней всегда есть место чудесам!

И.Нармин, Э.Т.