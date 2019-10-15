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В Армении в этом году погибли 39 военнослужащих

Сегодня в 18:07 ~ 1 минута на чтение 294
В Армении в этом году погибли 39 военнослужащих

За первые 9 месяцев этого года в вооруженных силах Армении погибли 39 военнослужащих.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила генпрокуратура Армении.

За этот период зафиксировано 16 случаев гибели, связанных с военной службой, а также 23 случая гибели военнослужащих, не связанные со службой.

Случаи смертности в вооруженных силах Армении стали обычным явлением. В середине января генпрокуратура Армении обнародовала статистику за 2018 год, согласно которой,  в рядах ВС Армении скончались 63 военнослужащих. Из них 27 - солдаты срочной службы, 23 - служащие по контракту, 2 - прапорщика и 11 - офицеров.

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