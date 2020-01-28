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В Азербайджане начинается перевод студентов - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 14:39 ~ 1 минута на чтение 198
В Азербайджане начинается перевод студентов - ФОТО - ВИДЕО

С 1 февраля в Азербайджане начинается перевод студентов. Электронный прием документов продлится до 7 февраля.

Перевод студентов в вузы внутри страны и за ее пределами с одной специальности на другую, а также перевод студентов, обучающихся в средних специальных учебных заведениях страны и на уровне магистратуры, осуществляется через портал transfer.edu.az.

Посредством данного портала студент имеет возможность выбрать учебное заведение, куда он хочет перевестись. Для этого необходимо ввести требуемую информацию и определить, отвечает ли он критериям перевода.

Отметим, что портал transfer.edu.az служит для обеспечения прозрачности и упрощения процесса перевода студентов. Напомним, что с начала работы портала и до настоящего времени было осуществлено около 6 тысяч переводов студентов.

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