В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 31 августа

~ 1 минута на чтение 11571

Особый карантинный режим по стране продлен до 00:00 31 августа 2020 года.

Как сообщили 1news.az в Кабинете министров, с учетом динамики заражения COVID-19 среди лиц, в городе Лянкяран и Самухском районе с 20 июля 2020 года особый карантинный режим вводиться не будет.

В городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и в Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Хачмазском, Самухском, Сиязаньском и Шекинском районах в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой ужесточенный карантинный режим будет продолжен до 06:00 5 августа 2020 года.

В городах и районах, где продлен ужесточенный карантинный режим, в выходные дни общественный транспорт работать не будет:

С 00:00 25 июля до 06:00 27 июля;

С 00:00 1 августа до 06:00 3 августа;

С 20 июля 2020 года парикмахерские, салоны красоты и косметические услуги будут разрешены в городах и регионах, где установлен особый карантинный режим. Исключение составляют массажные и банные услуги.

Кроме того, с 20 июля срок действия SMS-разрешения на выезд из места жительства увеличен с 2 до 3 часов.

Эльшан Рустамов, Натали Александрова