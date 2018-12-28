1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Азербайджане учреждаются новые медали

Сегодня в 16:00 ~ 1 минута на чтение 310
В Азербайджане учреждаются новые медали

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса было обсуждено учреждение новых медалей.

Как сообщает 1news.az, была обсуждена в третьем чтении поправка в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением юбилейной медали «100-летие Бакинского государственного университета (1919-2019)».

Кроме того, вынесена на обсуждение в первом чтении поправка в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением медали «За заслуги в диаспорской деятельности».

Поправки были приняты после голосования.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

WhatsApp

310

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены