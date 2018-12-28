В Азербайджане учреждаются новые медали

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса было обсуждено учреждение новых медалей.

Как сообщает 1news.az, была обсуждена в третьем чтении поправка в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением юбилейной медали «100-летие Бакинского государственного университета (1919-2019)».

Кроме того, вынесена на обсуждение в первом чтении поправка в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением медали «За заслуги в диаспорской деятельности».

Поправки были приняты после голосования.

Эльшан Рустамов, Г.Р.